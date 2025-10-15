PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Schwanau-Allmansweier - Flucht vor der Polizei endet mit Unfall und Festnahme

Schwanau-Allmansweier (ots)

Gegen 20:30 Uhr am Mittwochabend wollte eine Streifenbesatzung ein Kleinkraftrad auf Grund fehlendem Licht bei Dunkelheit auf der L75 in Höhe Schwanau-Allmansweier einer Kontrolle unterziehen. Anstatt den Anhaltesignalen der Streifebesatzung Folge zu leisten zog es der 17 Jahre alte Führer des Kleinkraftrades vor sich der anstehenden Kontrolle durch Flucht zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lahr davon. Im Bereich des Übergangs der L75 zur B415 verlor die Streifenbesatzung zunächst den Sichtkontakt zum Flüchtenden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte das Kleinkraftrad unfallbeschädigt am P&R Lahr Ost aufgefunden werden, samt persönlichen Gegenständen des Fahrzeugführers. Er selbst entfernte sich aber fußläufig von der Unfallstelle. Da nicht auszuschließen war, dass er sich beim Sturz schwerwiegendere Verletzungen zugezogen hatte, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Kurz nach dessen Eintreffen konnte der 17 Jährige durch die Besatzung des Polizeihubschraubers hinter einem Erdhügel versteckt lokalisiert und durch Streifenbesatzungen vor Ort vorläufig festgenommen werden. Glücklicherweise verletzte sich der Jugendliche nur leicht. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht und dem Unfallhergang haben die Beamten des Verkehrsunfalldienstes in Offenburg aufgenommen./AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

