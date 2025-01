Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkener 44-Jähriger verursacht Verkehrsunfall vor Feuerwache

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wörrstadt. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Wörrstadt in seinem PKW die Pariser Straße in Richtung Autobahn. In Höhe der Feuerwehr stieß der PKW gegen einen ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen geparkten PKW. Am PKW des Wörrstädters zerbrach unter der Wucht des Aufpralles die Vorderachse und die Airbags wurden ausgelöst. An dem geparkten PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 44-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines.

