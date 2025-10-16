PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Versuchter Diebstahl von Kupfer

Oberkirch (ots)

Ein Zeuge hat am späten Mittwochabend bei einem Spaziergang in der Hauptstraße möglicherweise einen Diebstahl verhindert. Der Mann wurde kurz vor 23 Uhr auf vier bis fünf Unbekannte aufmerksam, welche sich auf einem dortigen Betriebsgelände zu schaffen gemacht hatten und anschließend unverrichteter Dinge zu Fuß flüchteten. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndung ging den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch eine verdächtiger Pkw mit französischer Zulassung ins Netz. Ob die zwei darin befindlichen Insassen mit dem Vorfall in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft. Am Tatort selbst wurde zum Abtransport bereit gelegtes Kupferkabel aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

/ya

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

