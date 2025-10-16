Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Ermittlungen laufen

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Leicht verletzt wurde ein 9-jähriges Mädchen am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Hofstattstraße. Ein freilaufender Dobermann soll dem Mädchen zunächst gefolgt und dann mehrfach versucht haben, an ihr hochzuspringen und nach ihr zu schnappen. Nach der Ankunft zu Hause meldete sich die Mutter bei der Polizei. Bei der Überprüfung durch die Polizei konnte der Hundehalter angetroffen und mit dem Vorfall konfrontiert werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Besitzer des Hundes von den eingesetzten Beamten eingehend auf die Pflichten als Hundehalter hingewiesen, ihn erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell