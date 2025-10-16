PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit gestohlenem E-Scooter und unter Drogeneinfluss unterwegs

Offenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg hat am Mittwochnachmittag den 34 Jahre alten Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs aus dem Verkehr gezogen, der nicht nur unter Drogeneinfluss gestanden haben dürfte, sondern überdies mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Der 34-Jährige wurde kurz vor 14:30 Uhr in der Freiburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf ein Drogentest die Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum erhärteten und sich weiterhin herausstellte, dass der E-Scooter im Wert von rund 700 Euro am Dienstag entwendet wurde. Den Mittdreißiger erwartet nun ein Strafverfahren.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

