Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugenaufruf

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Suche nach Zeugen. Eine 10-jährige Schülerin berichtete den Beamten im Beisein ihrer Mutter davon, dass sie gegen 11:30 Uhr mit mehreren Klassenkameraden eine Ampel in der Berliner Straße überqueren wollte. Als die Kinder bei "grün" den Übergang queren wollten, soll ein Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Hierbei soll es trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des Fahrzeug-Lenkers zu einem Zusammenstoß mit dem Knie eines Schülers gekommen sein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt.

Bei dem noch unbekannten Autofahrer soll es sich Beschreibungen zufolge um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit braunen Haaren handeln. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Up gehandelt haben.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

