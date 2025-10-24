POL-ME: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - 2510088

Polizei Mettmann

Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, ereignete sich in Mettmann ein Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und hohem Sachschaden an den beteiligten Autos.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:40 Uhr bog ein 37-jähriger Duisburger mit seinem Hyundai i10 von der Straße Diepensiepen mit mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit auf den Südring ein. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 26 Jahre alten Wuppertalers, der auf dem Südring mit einem VW Touran in Fahrtrichtung Mettmann unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Autos auf der Kreuzung. Auch ein hinter dem Hyundai fahrender, 21-jähriger Wülfrather verlor auf der nassen Fahrbahn bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen VW Up und schleuderte in ein Gebüsch.

Alle drei Fahrer wurden schwer verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 12.000 Euro. Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten musste der Südring in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

