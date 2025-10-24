POL-ME: 88-jährige Seniorin um Schmuck und Goldmünzen betrogen: Polizei bittet um Hinweise - 2510087

Polizei Mettmann

88-jährige Seniorin um Schmuck und Goldmünzen betrogen: Polizei bittet um Hinweise

Wülfrath (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, wurde in Wülfrath eine 88-Jährige Zuhause von einer falschen Polizistin und einem falschen Polizisten betrogen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr wurde die 88-Jährige von einer Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab. Sie täuschte vor, der Stiefsohn der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht und sie müsse eine Kaution bezahlen, um ihn vor einer Haft zu bewahren. Diese könne die Wülfratherin auch mit Wertgegenständen begleichen. Nachdem die Seniorin einer Übergabe zustimmte, erschien kurze Zeit später ein Mann an ihrer Haustür, dem sie unter anderem Diamantringe, Schmuck mit grünen Smaragdsteinen und Goldmünzen übergab. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Erst später fiel der Seniorin der Betrug auf und sie alarmierte richtigerweise die Polizei. Der Mann wird beschrieben als:

- 30 bis 40 Jahre alt - mit lichten, dunkelblonden Haaren und ohne Bart - europäisches Erscheinungsbild - trug eine blaue Hose und eine dünne Daunenjacke

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in einem Wohngebiet südlich des Friedhofs Düssel (St. Maximin) etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter 02058 9200-6180 entgegen.

Die Polizei stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen oder prüfen. Es werden auch keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren.

Wenn Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

