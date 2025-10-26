Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Mal Mülltonnen in Brand gesetzt - 2510093

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 26. Oktober 2025, wurden in Monheim am Rhein gleich zwei Mal Mülltonnen auf einem Stellplatz in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zu einem Müllcontainerbrand an der Lichtenberger Straße alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass zwei Mülltonnen, die auf einem ummauerten Stellplatz vor dem Haus Nummer 56 abgestellt waren, in Brand standen. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und somit verhindert werden, dass auch weitere Mülltonnen beschädigt wurden.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Nur kurze Zeit später, gegen 2:50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte erneut zu dem Stellplatz an der Lichtenberger Straße gerufen. Wieder standen zwei Mülltonnen in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Lichtenberger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

