Polizei Mettmann

POL-ME: Metallpoller auf Straße: Polizei ermittelt - 2510096

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In der Nacht auf Montag, 27. Oktober 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in Haan. Ein 25-jähriger Autofahrer überfuhr einen Metallpoller, der auf der Straße lag. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Dormagener mit seinem Suzuki Swift die Landstraße in Richtung Autobahn. In Höhe der Straße Am Bandenfeld nahm er einen Knall wahr. Als er ausstieg, stellte er fest, dass er über einen Metallpoller gefahren war, der auf der Straße lag. Durch das Überfahren platzte der Reifen und das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Poller absichtlich auf die Straße gelegt wurde. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat letzte Nacht verdächtige Beobachtungen an der Landstraße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell