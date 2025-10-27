Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510097

Erkrath / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Samstag, 25. Oktober 2025, kam es auf der Dörpfeldstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf parkte sein Auto am Freitag gegen 17 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 31. Als er am Samstagmorgen gegen 9 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Sonntag, 19. Oktober 2025, bis Dienstag, 21. Oktober 2025, kam es auf einem Wanderparkpatz am Urdenbacher Weg in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Ford C-Max parkte sein Auto am Sonntag gegen 23:50 Uhr auf dem Wanderparkplatz. Als er am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell