Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei kontrolliert zahlreiche Fahrzeuge bei Tuner-Treffen - 2510101

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagabend, 25. Oktober 2025, führten Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann einen Sondereinsatz wegen eines Turner-Treffens in Monheim am Rhein durch. Hierbei kontrollierten sie mit Unterstützungskräften aus umliegenden Städten zahlreiche Fahrzeuge.

Das war bei dem Einsatz passiert:

Nachdem der Polizei bekannt wurde, dass am Samstagabend in einem Parkhaus in Monheim am Rhein ein Tuner-Treffen stattfinden soll, richteten die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr im Umfeld des Treffpunkts mehrere Kontrollstellen ein. Gemeinsam mit Unterstützungskräften aus den Polizeibehörden Rhein-Kreis Neuss und Krefeld stellten sie bis zu 2.000 szenetypische Fahrzeuge im Umfeld fest.

Die Polizistinnen und Polizisten hielten 80 Fahrzeuge an und kontrollierten diese. Bei 31 Fahrzeugen bestand der Verdacht, dass durch bauliche Veränderungen die Betriebserlaubnis erlöschen war und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es wurde eine technische Untersuchung bei einer örtlichen Prüfinstitution angeordnet. Gegen 2 Uhr wurde der Einsatz ohne weitere Verstöße beendet.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann zieht ein positives Fazit:

Alle Fahrerinnen und Fahrer, die an den Kontrollstellen mit ihren Fahrzeugen überprüft wurden, verhielten sich friedlich und kooperativ. Heiner Mies, Polizeioberrat und Leiter der Direktion Verkehr erklärt: "Wir haben nichts gegen Tunerinnen und Tuner bei uns im Kreis, so lange sie sich an die Regeln halten. Wir haben die Szene im Blick, denn die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr hat oberste Priorität."

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell