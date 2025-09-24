Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Flüchtige Ladendiebe durch Polizei gestellt

Bingen (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 13:25 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin eines ortsansässigen Discounters einen aktuellen Ladendiebstahl durch zwei männliche Täter. Die beiden Personen befüllten im Laden jeweils einen Rucksack mit Diebesgut und verließen anschließend fluchtartig das Geschäft. Dank der detaillierten Personenbeschreibung der Täter durch die Mitarbeiterin konnten diese wenig später von einer in der Nähe befindlichen Streife im Bereich Bingen-Bingerbrück gesichtet werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriffen die Täter erneut die Flucht, woraufhin die Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen. Diese führte zunächst über den Parkplatz eines Supermarktes, dann entlang der angrenzenden Bahngleise und endete schließlich nach mehreren hundert Metern im Bereich des Naheufers. Dort konnten beide Täter an der weiteren Flucht gehindert und widerstandslos festgenommen werden. Bei den Männern wurde das zuvor erlangte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Täter im Alter von 23 und 33 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.

