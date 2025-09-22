Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl in Gensingen

Gensingen (ots)

Am 22.09.2025 kam es gegen 02:19 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baumarkt in Gensingen. Die unbekannten Täter verschafften sich in den dortigen "Globus Baumarkt" in der Straße Am Kieselberg in Gensingen unberechtigt Zugang. Dort entwendeten sie einen Tresor. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Größe des Objektes wurde mit einem erhöhten polizeilichen Kräfteansatz nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach wurden die Ermittlungen aufgenommen. Für sachdienliche Hinweise können sich Zeugen unter der Telefonnummer 0671-88110 an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach wenden.

