PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 20 Kompletträder entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 20 Räder vom Gelände eines Autohauses in der Altrottstraße. Wie genau sich die Täter Zutritt zum Gelände verschafft haben, ist bislang Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Reifen mithilfe eines Fahrzeugs abtransportiert worden sind. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:52

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen gemeldet. In Mannheimer-Wallstadt drang am Freitag eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 7:30 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung in der Storchenstraße ein. Sie überwand die Verglasung der Balkontür und gelangte so ins Innere der Wohnung. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:32

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher erleichtert sich in Einbruchswohnung - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin erleichterte sich in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Mannheimer Innenstadt. Der oder die Unbekannte drang über die unverschlossene Abschlusstür in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Anwesens im Quadrat C 8 ein. Hier nahm er/sie eine ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:31

    POL-MA: Mannheim: Spraydose explodiert

    Mannheim (ots) - Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines lauten Knalls, einer geborstenen Fensterscheibe sowie eines zerstörten Rollladens in den Mannheimer Innenstadtquadraten alarmiert. Gegen 21.30 Uhr kam es im Quadrat L 12 zu einem lauten Knall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 20-jährige Bewohner eine Spraydose auf einem warmen Heizkörper in einer Wohnung im 5. Obergeschoss des Anwesens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren