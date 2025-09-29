Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch zum Thema Gefahrgut

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am kommenden Mittwoch, den 01.10.2025, findet um 19:00 Uhr der nächste Fernfahrerstammtisch beim Raiffeisengrill in Wietmarschen-Lohne statt.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema "Grundlagen der Gefahrgutbeförderung". Fachkundige Referenten geben praxisnahe Einblicke und stehen für Fragen zur Verfügung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen - eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell