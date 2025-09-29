Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch zum Thema Gefahrgut
Wietmarschen-Lohne (ots)
Am kommenden Mittwoch, den 01.10.2025, findet um 19:00 Uhr der nächste Fernfahrerstammtisch beim Raiffeisengrill in Wietmarschen-Lohne statt.
Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema "Grundlagen der Gefahrgutbeförderung". Fachkundige Referenten geben praxisnahe Einblicke und stehen für Fragen zur Verfügung.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen - eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
