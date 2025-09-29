Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Meppen (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es im Bereich der Nödiker Straße 105 in Meppen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann schubste einen Passanten auf dem Geh- und Radweg zu Boden. Das Opfer verletzte sich dabei an der linken Hand.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa Mitte 20 Jahre alt

normale Statur

führte ein Mountainbike mit sich

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

