Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung
Meppen (ots)
Am Samstag, den 13.09.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es im Bereich der Nödiker Straße 105 in Meppen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann schubste einen Passanten auf dem Geh- und Radweg zu Boden. Das Opfer verletzte sich dabei an der linken Hand.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
männlich
etwa Mitte 20 Jahre alt
normale Statur
führte ein Mountainbike mit sich
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
