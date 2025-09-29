Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Letzter Motorradfahrerstammtisch 2025: Tipps zum Thema "Motorrad winterfest machen"

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 02.10.2025, findet der letzte Motorradfahrerstammtisch in diesem Jahr statt. Unter dem Motto "Das Motorrad winterfest machen" sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich rund um das Thema Saisonende zu informieren. Als Experte wird Denis Hertrampf von der Hertrampf Gruppe aus Emsbüren zu Gast sein. Er gibt wertvolle Tipps und Anregungen, wie man sein Motorrad optimal auf die Winterpause vorbereitet und welche Ausrüstung für Fahrer und Maschine in der kalten Jahreszeit empfehlenswert ist. Der Stammtisch beginnt um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Dralon, Darmer Esch 75 in Lingen. Für das leibliche Wohl sorgt die Verkehrswacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell