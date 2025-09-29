Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrerin eines schwarzen Dacia gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Dacia Sandero beschädigte beim Öffnen der Fahrertür einen daneben geparkten schwarzen Hyundai Tucson. An diesem entstand leichter Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen konnten das Fahrzeug sowie die mutmaßliche Fahrerin beschreiben. Demnach soll es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau handeln, die eine Brille und eine schwarze Jacke trug sowie graues Haar hat. Außerdem befand sich eine weitere Frau auf dem Beifahrersitz.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell