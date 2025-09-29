Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei bittet Zeugin nach Verkehrsunfall um Kontaktaufnahme

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 15:25 Uhr, kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Schnellrestaurant-Filiale an der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann befuhr mit einem grauen Mercedes CLA den Parkplatz und anschließend eine Treppenanlage, die hierbei beschädigt wurde. Nach einer kurzen Nachfrage zu möglichen Schäden entfernte er sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu ermöglichen.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall hat eine bislang unbekannte Zeugin mit dem mutmaßlichen Verursacher gesprochen. Da ihre Wahrnehmungen für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sind, wird sie gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn in Verbindung zu setzen. Die Zeugin kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt

- dunkle, schulterlange Haare

Hinweise bitte an die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090.

