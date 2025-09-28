PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04:30 Uhr, und 11:00 Uhr wurde in Nordhorn ein geparkter schwarzen Audi A3 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Wagen im Bereich der Olmützer Straße oder Friedrich-Ebert-Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 07:52

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Nordhorn (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es in der Greifswalder Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann befuhr mutmaßlich den Gildehauser Weg in Richtung stadtauswärts, als er mit seinem Kia mindestens zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die alarmierten ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:52

    POL-EL: Hoogstede - Hoflader entwendet

    Hoogstede (ots) - In der Nacht von Freitag, 19:00 Uhr, auf Samstag, 08:45 Uhr, kam es in Hoogstede zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück am Bathorner Diek. Anschließend entwendeten sie einen Hoflader samt Schaufel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 11:00

    POL-EL: Lingen - Behördenübergreifende Gewerbekontrolle

    Lingen (ots) - Am Freitag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück, der Stadt Lingen, dem Finanzamt Lingen sowie dem Landkreis Emsland eine behördenübergreifende Kontrolle der Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich von Lingen durch. Kontrolliert wurden unter anderem Gastronomiebetriebe, Friseure, Kioske und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren