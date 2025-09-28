Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04:30 Uhr, und 11:00 Uhr wurde in Nordhorn ein geparkter schwarzen Audi A3 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Wagen im Bereich der Olmützer Straße oder Friedrich-Ebert-Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

