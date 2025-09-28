Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Nordhorn (ots)
Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es in der Greifswalder Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann befuhr mutmaßlich den Gildehauser Weg in Richtung stadtauswärts, als er mit seinem Kia mindestens zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Fahrer dort antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf rund 12.500 Euro.
