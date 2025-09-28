PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nordhorn (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es in der Greifswalder Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann befuhr mutmaßlich den Gildehauser Weg in Richtung stadtauswärts, als er mit seinem Kia mindestens zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Fahrer dort antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf rund 12.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

