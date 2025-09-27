PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

Haren (ots)

Am Freitag, gegen 14:33 Uhr, kam es an der Einmündung Rütenbrocker Hauptstraße / B408 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr die Rütenbrocker Hauptstraße aus Richtung Ortskern und wollte nach links auf die B408 in Richtung Niederlande abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Fahrer eines Opel, der auf der B408 aus Richtung Niederlande in Richtung Haren unterwegs war. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des VW Polo verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

