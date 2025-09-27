Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Rastplatz Heseper Moor Ost
Geeste (ots)
Zwischen Donnerstag, 25.09.2025, 20:35 Uhr, und Freitag, 26.09.2025, 06:00 Uhr, kam es auf dem Rastplatz Heseper Moor Ost an der A31 zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen das Tankschloss eines dort abgestellten Lkw auf und entwendeten rund 560 Liter Diesel aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rastplatzes gemacht haben, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 0590/89348115 in Verbindung zu setzen.
