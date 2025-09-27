Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Spielhalle
Papenburg (ots)
In der Nacht zu Samstag, gegen 01:05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Straße Splitting rechts in Papenburg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Vermutlich aufgrund des daraufhin ausgelösten Alarms ergriff der Täter die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04961/9260.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell