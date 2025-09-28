Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Hoflader entwendet

Hoogstede (ots)

In der Nacht von Freitag, 19:00 Uhr, auf Samstag, 08:45 Uhr, kam es in Hoogstede zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück am Bathorner Diek. Anschließend entwendeten sie einen Hoflader samt Schaufel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bathorner Diek beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

