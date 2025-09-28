PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Hoflader entwendet

Hoogstede (ots)

In der Nacht von Freitag, 19:00 Uhr, auf Samstag, 08:45 Uhr, kam es in Hoogstede zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück am Bathorner Diek. Anschließend entwendeten sie einen Hoflader samt Schaufel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bathorner Diek beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 11:00

    POL-EL: Lingen - Behördenübergreifende Gewerbekontrolle

    Lingen (ots) - Am Freitag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück, der Stadt Lingen, dem Finanzamt Lingen sowie dem Landkreis Emsland eine behördenübergreifende Kontrolle der Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich von Lingen durch. Kontrolliert wurden unter anderem Gastronomiebetriebe, Friseure, Kioske und ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:30

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

    Haren (ots) - Am Freitag, gegen 14:33 Uhr, kam es an der Einmündung Rütenbrocker Hauptstraße / B408 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr die Rütenbrocker Hauptstraße aus Richtung Ortskern und wollte nach links auf die B408 in Richtung Niederlande abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Fahrer eines Opel, der auf der ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:29

    POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Rastplatz Heseper Moor Ost

    Geeste (ots) - Zwischen Donnerstag, 25.09.2025, 20:35 Uhr, und Freitag, 26.09.2025, 06:00 Uhr, kam es auf dem Rastplatz Heseper Moor Ost an der A31 zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen das Tankschloss eines dort abgestellten Lkw auf und entwendeten rund 560 Liter Diesel aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren