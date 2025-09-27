Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Behördenübergreifende Gewerbekontrolle
Lingen (ots)
Am Freitag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück, der Stadt Lingen, dem Finanzamt Lingen sowie dem Landkreis Emsland eine behördenübergreifende Kontrolle der Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich von Lingen durch. Kontrolliert wurden unter anderem Gastronomiebetriebe, Friseure, Kioske und ein Lebensmittelgeschäft. Während der Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt, darunter unter anderem illegaler Aufenthalt von Personen, Verstöße gegen Hygienevorschriften, Verstöße gegen die baurechtlichen Nutzungsvorschriften, Verstöße gegen die Brandschutzordnung sowie Steuerverstöße und Mängel in der Kassenführung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell