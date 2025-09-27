Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Behördenübergreifende Gewerbekontrolle

Lingen (ots)

Am Freitag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück, der Stadt Lingen, dem Finanzamt Lingen sowie dem Landkreis Emsland eine behördenübergreifende Kontrolle der Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich von Lingen durch. Kontrolliert wurden unter anderem Gastronomiebetriebe, Friseure, Kioske und ein Lebensmittelgeschäft. Während der Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt, darunter unter anderem illegaler Aufenthalt von Personen, Verstöße gegen Hygienevorschriften, Verstöße gegen die baurechtlichen Nutzungsvorschriften, Verstöße gegen die Brandschutzordnung sowie Steuerverstöße und Mängel in der Kassenführung.

