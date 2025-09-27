PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Behördenübergreifende Gewerbekontrolle

Lingen (ots)

Am Freitag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Osnabrück, der Stadt Lingen, dem Finanzamt Lingen sowie dem Landkreis Emsland eine behördenübergreifende Kontrolle der Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich von Lingen durch. Kontrolliert wurden unter anderem Gastronomiebetriebe, Friseure, Kioske und ein Lebensmittelgeschäft. Während der Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt, darunter unter anderem illegaler Aufenthalt von Personen, Verstöße gegen Hygienevorschriften, Verstöße gegen die baurechtlichen Nutzungsvorschriften, Verstöße gegen die Brandschutzordnung sowie Steuerverstöße und Mängel in der Kassenführung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 08:30

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

    Haren (ots) - Am Freitag, gegen 14:33 Uhr, kam es an der Einmündung Rütenbrocker Hauptstraße / B408 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr die Rütenbrocker Hauptstraße aus Richtung Ortskern und wollte nach links auf die B408 in Richtung Niederlande abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Fahrer eines Opel, der auf der ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:29

    POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Rastplatz Heseper Moor Ost

    Geeste (ots) - Zwischen Donnerstag, 25.09.2025, 20:35 Uhr, und Freitag, 26.09.2025, 06:00 Uhr, kam es auf dem Rastplatz Heseper Moor Ost an der A31 zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen das Tankschloss eines dort abgestellten Lkw auf und entwendeten rund 560 Liter Diesel aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:29

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Spielhalle

    Papenburg (ots) - In der Nacht zu Samstag, gegen 01:05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Straße Splitting rechts in Papenburg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Vermutlich aufgrund des daraufhin ausgelösten Alarms ergriff der Täter die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren