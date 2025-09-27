PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße, Freitag, 26.09.2025, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr

NORTHEIM (fm) - Verkehrsunfallflucht

Am 26.09.2025 kam es zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr im Bereich der Wieterstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw der Marke Audi A3, der einer 57-Jährigen aus Nörten-Hardenberg gehört, und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551 91480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

