Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss einen Pkw geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.09.2025, 10:30 Uhr

Am Freitagvormittag, den 26.09.2025, kontrollierte eine Polizeistreife einen 34jährigen Pkw-Fahrer in der Schrammstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem aus Einbeck stammenden Mann körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein anschließend durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der kontrollierte Fahrer stand unter dem Einfluss von Cannabis. Noch vor Ort leitete die Polizei gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Anschluss wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

