Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Werbefigur

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde vor einer Pizzeria in der Schloßstraße eine auffällige Werbefigur entwendet. Unbekannte Täter entwendeten eine lebensgroße Figur eines Pizzabäckers, die vor einem Restaurant aufgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Figur machen können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

