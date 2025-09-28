Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Werbefigur
Bad Bentheim (ots)
Am Samstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde vor einer Pizzeria in der Schloßstraße eine auffällige Werbefigur entwendet. Unbekannte Täter entwendeten eine lebensgroße Figur eines Pizzabäckers, die vor einem Restaurant aufgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Figur machen können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.
