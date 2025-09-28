Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - VW beschädigt
Meppen (ots)
Am Freitagabend gegen 21:49 Uhr kam es in der Eschstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.
