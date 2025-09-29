Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Langen (ots)

Am Sonntag ist es gegen 17:10 Uhr auf der Kreisstraße 322 in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K322 in Fahrtrichtung Thuine. Dabie beabsichtigte er, nach links in die Straße "Am Hallesch" abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Kradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt zum Überholen ansetzte. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell