Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Langen (ots)

Am Sonntag ist es gegen 17:10 Uhr auf der Kreisstraße 322 in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K322 in Fahrtrichtung Thuine. Dabie beabsichtigte er, nach links in die Straße "Am Hallesch" abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Kradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt zum Überholen ansetzte. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

