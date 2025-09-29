Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung
Meppen (ots)
Am Dienstag, 09.09.2025, kam es gegen 17:00 Uhr im Bereich des K+K-Marktes in der Marienstraße 7 in Meppen zu einer Bedrohungssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein bislang unbekannter Mann ein Messer in Richtung eines Vaters und dessen Tochter und sprach Drohungen aus. Die beiden Betroffenen alarmierten die Polizei. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Marienschule. Er wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 178 cm groß
30 bis 40 Jahre alt
blonde Haare, blonder Bart
schwarze Bekleidung
führte ein schwarzes Damenrad mit sich
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell