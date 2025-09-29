Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Meppen (ots)

Am Dienstag, 09.09.2025, kam es gegen 17:00 Uhr im Bereich des K+K-Marktes in der Marienstraße 7 in Meppen zu einer Bedrohungssituation. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein bislang unbekannter Mann ein Messer in Richtung eines Vaters und dessen Tochter und sprach Drohungen aus. Die beiden Betroffenen alarmierten die Polizei. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Marienschule. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 178 cm groß

30 bis 40 Jahre alt

blonde Haare, blonder Bart

schwarze Bekleidung

führte ein schwarzes Damenrad mit sich

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell