Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnungseinbruch, Täter entwenden Playstation und Bargeld

Emsdetten (ots)

In der Zeit von Donnerstag (03.04.), 17.15 Uhr auf Freitag (04.04.), 00.30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung an der Spinnerstraße, Ecke Eisenbahnstraße eingestiegen. Die Täter gelangten im hinteren Bereich des Wohnhauses über eine Außentreppe in den ersten Stock. Dort schlugen sie die Scheibe einer Tür ein und gelangten so in die Wohnung. Die Täter entwendeten eine Playstation und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

