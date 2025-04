Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Frisörsalon, Täter verwüsten Einrichtung, keine Tatbeute

Rheine (ots)

An der Breiten Straße in Dorenkamp sind unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (04.04.2025) in einen Frisörsalon eingebrochen und haben die Einrichtung verwüstet. Eine Zeugin rief in der Nacht gegen 01.30 Uhr die Polizei. Sie hatte ein lautes Klirren gehört und dann beobachtet, wie die Unbekannten in den Salon, der an der Ecke Dorenkampstraße liegt, einbrachen. Die Täter flüchteten anschließend. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Laut Zeugenaussage flüchtete eine Person in Richtung Ferdinandstraße. Den Spuren zufolge schlugen die Einbrecher die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten so in den Salon. Sie zerstörten die Theke, zwei Spiegel und ein Waschbecken. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn auf. Entwendet wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Die Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

