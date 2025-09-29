PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Bentheim (ots)

Heute zwischen 08:40 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug einen dort abgestellten schwarzen Mercedes-Benz. An der hinteren rechten Seitentür entstand ein Lackschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

