Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Bentheim (ots)

Heute zwischen 08:40 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug einen dort abgestellten schwarzen Mercedes-Benz. An der hinteren rechten Seitentür entstand ein Lackschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell