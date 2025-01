Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizei Mayen

Mayen (ots)

1. Sachbeschädigung

In der Nacht vom 23. auf den 24.01.2025 wurde die Hauseingangstür am Anwesen Koblenzer Straße 173a in Mayen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Wer zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

2. Verkehrsunfall mit Flucht in Polch

Am 24.01.2025 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Wendehammer in der Straße "Vor Geisenach" in Polch. Dabei wurden mehrere Altglas Container durch einen wendenden Bus beschädigt. Der Busfahrer entfernte sich jedoch ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

3.Einbruchsdiebstahl in Nachtsheim

In der Nacht vom 24. auf den 25.01.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer verschlossenen Garage in der Schulstraße in Nachtsheim mehrere Fahrräder und Werkzeuge. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass zum Abtransport zumindest ein Transporter nötig war. Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010

4. Körperverletzung Karnevalsveranstaltung Kottenheim

Am 26.01.2025 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf einer Karnevalsveranstaltung in Kottenheim. Nach ersten Ermittlungen sollen drei männliche Personen zwei Sicherheitskräfte angegriffen haben. Die Polizei Mayen sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010

