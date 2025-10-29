Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Auf A45 gegen Absperrtafel geprallt + Einbrecher flieht in Rechtenbach - Polizei bittet um Mithilfe +

Giessen (ots)

--

A 45 - Aßlar: Sattelzug prallt auf Sperrtafel -

In dem Baustellenbereich auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Wetzlarer Kreuz und Ehringshausen kam es heute Nacht (29. Oktober) zu einem Unfall. Gegen 1.10 Uhr, kurz hinter dem Parkplatz Lemper Berg, fuhr der 25-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug gegen einen Absperrtafel-Anhänger, der an einem Lkw angehängt war. Der Sattelzug schob das Gespann dutzende Meter über die Fahrbahn. In der Folge löste sich der Anhänger von dem Lkw. Die Fahrzeuge kamen schließlich zum Stehen. Der Sattelzug stand quer auf der Fahrbahn. Der 25-jährige Fahrer blieb unverletzt. In dem Absperrfahrzeug (Lkw) saß zum Unfallzeitpunkt keine Person. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Norden für die Dauer von etwa sieben Stunden wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten vollgesperrt. Dies führte am frühen Morgen zu Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs. Die Vollsperrung wurde gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Unfallschäden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

Hüttenberg-Großrechtenbach: Einbrecher auf frischer Tat ertappt -

Ein Einbrecher gelangte gestern Mittag (28. Oktober) über eine unverschlossene Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße. Als er gegen 13.10 Uhr im Schlafzimmer sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchsuchte, ertappten ihn die beiden 74 und 82 Jahre alten Bewohner. Er ließ das Diebesgut fallen und flüchtete aus dem Wohnhaus. Hierbei stieß er den 82-Jährigen, der anschließend zu Boden stürzte. Er blieb unverletzt. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Opfer beschrieben den Täter als männlich, ca. 40 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß mit sportlicher Figur und dunklem Teint. Er war mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke, mit weißen Applikationen auf der Brust, bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit in der Raiffeisenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Insbesondere sucht sie nach Zeugen die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Sie werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

