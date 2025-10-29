Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis GIESSEN: Bargeld und Schlüssel aus Gießener Schule gestohlen+ Zaun durchtrennt und in Lager eingebrochen

Giessen (ots)

Gießen: Bargeld und Schlüssel aus Schule gestohlen

Auf Bargeld und Schlüssel hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende in einer Schule in der Straße "Am Eichelbaum" abgesehen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und stiegen ins Gebäude. Dort verschafften Sie sich gewaltsam und teilweise mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel Zugang in mehrere Räume. Mit einer Geldkassette suchten Sie anschließend das Weite. Wem ist dort zwischen 16.00 Uhr am Freitag (24. Oktober) und 07.00 Uhr am Montag (27. Oktober) etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Zaun durchtrennt und in Lager eingebrochen

Zwischen 14.00 Uhr am Donnerstag (23. Oktober) und 14.00 Uhr am Dienstag (28. Oktober) stahlen Unbekannte aus einem Lager sechs Gasflaschen für Kühlmittel. Die Diebe durchtrennten zunächst den Zaun des Firmengeländes für Fahrzeugersatzteile und betraten das Grundstück. Auf dem Gelände brachen sie dann gewaltsam einen Lagerschuppen auf, in dem sich die Gasflaschen befanden. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell