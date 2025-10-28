Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis LAHN-DILL: Achtung Fehlerteufel! Bezug zur Vermisstenmeldung aus Herborn

Giessen (ots)

Bezug zur Meldung vom 28.10.2025, 14:17 Uhr

Bei der Größe der Vermissten hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen.

Bitte verwenden sie die nachfolgende korrigierte Fassung:

Herborn: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jährigen

Seit heute Vormittag wird die 25-jährige Pauline Mann aus einer Fachklinik in Herborn vermisst. Sie ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Bisherige Suchmaßnahme führten bisher nicht zum Auffinden der 25-Jährigen.

Frau Mann ist 1,58 Meter groß. Sie hat eine schmale Figur und mittelblonde schulterlange Haare. Sie trug eine dunkle Funktionssporthose und eine dunkle Funktionsjacke. Zudem könnte sie einen Schal tragen. Wer hat Pauline Mann gesehen und kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

