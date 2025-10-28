Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Nordanlage

Giessen (ots)

Gießen: Frontalzusammenstoß auf der Nordanlage

Zwei Leichtverletzte und Sachschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro waren die Folgen eines Frontalzusammenstoßes in der Nordanlage/Ecke Steinstraße.

Ein 22-Jähriger aus Niedersachsen war am Montag (27. Oktober) gegen 09.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Nordanlage in Richtung Marburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Steinstraße bog er dann offenbar verbotswidrig nach links ab. Dabei stieß er mit dem Opel eines 61-Jährigen aus Gießen frontal zusammen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Kliniken. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell