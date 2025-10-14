PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verfolgungsfahrt nach Einbruch +++ Exhibitionist auf Feldweg +++ Fahrraddiebstahl aus Kellerräumen +++ Rüttelplatte gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Verfolgungsfahrt nach Einbruch,

Bad Soden, Am Waldfeld, Freitag, 10.10.2025, 20:15 Uhr

(ro)Am Freitagabend flüchteten in Bad Soden Einbrecher vor einer Polizeikontrolle. Einer Zivilstreife fiel gegen 20:15 Uhr ein BMW X6 in der Straße "Am Waldfeld" auf, in den zuvor eilig zwei mit mehreren Taschen beladene Personen zugestiegen waren. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, reagierte der Fahrer nicht und gab Gas. Die Flucht führte über die Bundesstraße 8 nach Königstein weiter in Richtung Glashütten. Auf der Landesstraße 3023 kam der Zivilwagen im Rahmen der Verfolgung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, der flüchtige BMW setzte seine Fahrt weiter fort. Die beiden verunfallten Beamten blieben unverletzt, ihr Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. In Schmitten streifte der X6 auf seiner Flucht noch einen entgegenkommenden Linienbus. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte bislang weder das Fahrzeug noch dessen Insassen ausfindig gemacht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Personen zuvor in ein Bad Sodener Wohnhaus in der Straße "Am Waldfeld" eingebrochen sein und dort Schmuck und Bargeld an sich genommen haben. Ermittlungen ergaben, dass das am BMW angebrachte Kennzeichen zuvor in Hofheim entwendet worden war. Sollten Sie weitere Hinweise geben können, die zur Aufklärung beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2.Exhibitionist auf Feldweg,

Kronberg im Taunus, Oberhöchststadt, Schöne Aussicht, Montag, 13.10.2025, 17:15 Uhr,

(kq) Am späten Montagnachmittag entblößte ein Mann sein Geschlechtsteil vor einer 44-jährigen auf einem Feldweg nahe der Straße "Schöne Aussicht" im Kronberger Ortsteil Oberhöchstadt. Die Frau war mit ihrem Hund gegen 17:15 Uhr im besagten Feldweg spazieren. Dabei stieß sie auf den Unbekannten, der an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Als der Täter von dem Hund angebellt wurde, entfernte sich dieser in nördliche Richtung. Der Täter wird als 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren, deutlichen Geheimratsecken und einem drei-Tage-Bart beschrieben. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose sowie blauen Schuhen bekleidet gewesen und habe einen dunklen Rucksack mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3.Fahrraddiebstahl aus Kellerräumen,

Oberursel, Hauptstraße, Sonntag, 12.10.2025, 19:30 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07:30 Uhr,

(kq) Im Zeitraum von Sonntag, 12.10.2025, 19:30 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Bike und zwei Mountain-Bikes der Marke Cube aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße im Oberurseler Ortsteil Oberstedten. Hierzu hebelten die Täter zu einem bislang unbekannten Zeitraum die Kellertür auf, betraten das Gebäudeinnere und stahlen Fahrräder im Wert von etwa 8.200 Euro. An der Kellertür entstand Schaden von mehreren Hundert Euro. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

4.Rüttelplatte gestohlen,

Königstein, Bundesstraße 455, Freitag, 10.10.2025, 17:30 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07:30 Uhr,

(kq) Im vergangenen Wochenende betraten Unbekannte ein Baustellengelände auf der B 455 und entwendeten eine an einem Spanngurt befestigte Rüttelplatte. Anschließend wurde diese vom Gelände transportiert und die Täter entfernten sich vom Tatort. Es ist davon auszugehen, dass die Täter hierzu ein Fahrzeug nutzten. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

