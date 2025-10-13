PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickbetrüger zugange +++ Einbrecher verscheucht +++ Gartenhütten aufgebrochen +++ Schmierereien

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickbetrüger zugange,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Freitag, 10.10.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf ist ein Senior am Freitagmorgen einem Trickbetrüger aufgesessen. Der Friedrichsdorfer war gegen 10:00 Uhr in der Hugenottenstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Er bat um etwas Kleingeld. Als der Senior sein Portemonnaie herausholte, lenkte der Täter den Mann geschickt ab und ließ Bargeld aus dem Geldbeutel mitgehen, bevor er sich aus dem Staub machte. Dem Bestohlenen fiel der Diebstahl erst später auf. Der Dieb wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll gegelte Haare mit einem Scheitel gehabt haben sowie mit dunkler Hose und Jacke gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher verscheucht,

Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Sonntag, 12.101.2025, 18:00 Uhr

(ro)Am Sonntagabend hat ein Mann im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf drei Einbrecher verscheucht. Die Täter näherten sich gegen 18:00 Uhr einem Vereinsheim im Usinger Weg. Nachdem einer des Trios über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen war, sprach der aufmerksame Zeuge dessen Komplizen an. Diese rannten in Richtung Saalburgchaussee davon. Auch der im Vereinsheim befindliche Täter flüchtete kurz darauf in die gleiche Richtung. Die herbeigerufenen Streifen konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei sucht nach ihnen. Alle drei Personen sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der beiden außenstehenden Täter sei ca. 1,80 Meter groß sowie dunkelhäutig gewesen und habe aktzentfrei Deutsch gesprochen. Er trug eine schwarze Steppjacke, eine schwarze Jogginghose und eine Kapuze über dem Kopf. Sein Begleiter wurde als ca. 1,70 groß und mit heller Jacke bekleidet beschrieben. Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung des Einbruchversuchs beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

3. Gartenhütten aufgebrochen,

Oberursel, Am Hang, Donnerstag, 09.10.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 12.10.2025, 11:40 Uhr

(ro)In Oberursel wurden in den vergangenen Tagen zwei Gartenhütten aufgebrochen. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag suchten Unbekannte eine Kleingartenanlage in der Straße "Am Hang" auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Holzhütte. Sie entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge, bevor sie flüchteten. Eine weitere Gartenhütte suchten unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag auf. Auch hier drangen sie gewaltsam ins Innere ein und machten sich mit diversen Gartengeräten von dannen. Inwieweit die beiden Einbrüche zusammenhängen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Schmierereien in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, Festgestellt: Montag, 13.10.2025, 02:10 Uhr

(ro)In Neu-Anspach wurden in der Nacht zum Montag wieder Schmierereien festgestellt. Unbekannte verschandelten einen Stromverteilerkasten sowie einen Mülleimer im Bereich des Bahnhofs mit jeweils einem Hakenkreuz. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt weiterhin. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell