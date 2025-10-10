PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erneute Schmierereien in Neu-Anspach +++ Versuchter Diebstahl von PKW +++ Dacheinstieg in Einfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erneute Schmierereien in Neu-Anspach, Neu-Anspach, Donnerstag, 09.10.2025, 22:00 Uhr bis Freitag, 10.10.2025, 01:15 Uhr

(cho)Bereits am Dienstag und Mittwoch berichtete die Polizei über Schmierereien in Neu-Anspach. Im Zeitraum von Donnerstagabend, 22:00 Uhr bis Freitagfrüh, 01:15 Uhr sind nach aktuellem Ermittlungsstand drei weitere Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Inhalt in der Theodor-Heuss-Straße, im Heinrich-Böll-Weg und in der Straße Wiesenau hinzugekommen. Es wurden erneut Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parolen mit einem Farbstift auf ein Schild, einen Zaun und die Rückseite zweier Werbetafeln geschmiert. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern an, auch in Bezug auf die Taten der Vortage. Wenn Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Taten beitragen, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

2. Versuchter Diebstahl von PKW,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Pfarrbornweg, Freitag, 10.10.2025, 04:26 Uhr

(cho)Drei unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagmorgen gegen 04:26 Uhr im Pfarrbornweg in Ober-Eschbach Zugang zu einem geparkten PKW und versuchten diesen zu entwenden. Nachdem sie zunächst vergeblich versuchten, den grünen VW Polo kurzzuschließen, schoben sie diesen anschließend die Straße hinunter und ließen ihn letztlich am Straßenrand stehen. Die Personen flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch eine Zeugin werden die Täter als männliche Personen im jungen Erwachsenenalter beschrieben. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 mögliche Hinweise zu den Vorfällen entgegen.

3. Dacheinstieg in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Quellenweg, Donnerstag, 9. Oktober, 9.15 Uhr bis Freitag, 10. Oktober, 8.30 Uhr

(da)Am Freitagvormittag mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Homburg feststellen, dass sie Opfer eines Einbruchs geworden waren. Die Täter waren über das Dach in das Haus gelangt. Zwischen Donnerstag, 9.15 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, kletterten die Unbekannten auf das Dach des im Quellenweg gelegenen Hauses und trugen einige Schindeln ab. Anschließend bohrten sie ein Loch durch das Gebälk, drangen so in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Damit Sie sich zu Hause gegen Einbrüche schützen können, bietet das Polizeipräsidium Westhessen individuelle Einbruchspräventionsberatungen für Ihr Zuhause an. Die Beratungen sind kostenlos. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://k.polizei.hessen.de/7470245064.

Sollten Sie im vorliegenden Fall etwas Verdächtiges bemerkt haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

