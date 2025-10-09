PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tödliche Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft, Tatverdächtiger flüchtig, Bad Homburg, Niederstedter Weg, Mittwoch, 08.10.2025, 16.30 Uhr

(da)Am Mittwochnachmittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei afghanischen Staatsangehörigen, die für einen 31-Jährigen tödlich endete. Der 28-jährige Tatverdächtige ist flüchtig, nach ihm wird gefahndet.

Gegen 16.30 Uhr wurden Rettungskräfte in die Unterkunft im Niederstedter Weg gerufen. Sie fanden das Opfer mit diversen Stichverletzungen vor. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Der 28-jährige Tatverdächtige, der wie der 31-Jährige in der Unterkunft lebte, war noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort geflohen. Derzeit liegen Erkenntnisse vor, dass er sich im Raum Saarbrücken oder in Frankreich aufhalten könnte.

Er wird als 1,80 Meter groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Bei der Tat trug er einen blauen Trainingsanzug, dessen Jacke im Bauchbereich schwarz gestaltet ist.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell