PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmierereien am Bahnhof +++ Körperverletzung vor Supermarkt +++ Auto mit Farbe beschmiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmierereien am Bahnhof,

Neu-Anspach, Bahnhofstraße & An der Eisenbahn, festgestellt am Montag, 06.10.2025

(da)In Neu-Anspach wurden am Montag diverse fremdenfeindliche und rechtsextreme Schmierereien festgestellt. Zwischen 0 Uhr und 12 Uhr verschandelten die bislang unbekannten Täter die Eingangstür eines Imbisses am Bahnhof mit zwei blauen Hakenkreuzen. Am Nachmittag wurden dann weitere Schmierereien an einer Überführung an der Straße "An der Eisenbahn" entdeckt. Hier wurden ebenfalls blaue Hakenkreuze sowie fremdenfeindliche bzw. islamophobe Parolen angebracht. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Körperverletzung vor Supermarkt,

Usingen, Neuer Marktplatz, Montag. 06.10.2025, 11.40 Uhr

(da)Am Montagmittag wurde ein Mann vor einem Supermarkt in Usingen zusammengeschlagen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der 51-Jährige zunächst eine Diskussion mit drei Unbekannten im Kassenbereich des am Marktplatz gelegenen Supermarkts. Der Streit verlagerte sich demnach auf den davor befindlichen Parkplatz, wo das Trio den Mann zu Boden brachte und mehrfach auf ihn eintrat und einschlug. Als ein Unbeteiligter dazwischenging, liefen die Drei in Richtung Bahnhofstraße davon. Sie wurden später als männlich und mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Zwei von ihnen hatten dunkle, kurze Haare und waren etwa 1,80 Meter groß. Einer dieser beiden trug eine Zahnspange. Der Dritte hatte blonde kurze Haare und war 1,70 Meter groß. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Auto mit Farbe beschmiert,

Oberursel, Weißkirchen, An der Kreuzwiese, Freitag, 03.10.2025, 13 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 10 Uhr

(da)Am Wochenende wurde in Weißkirchen ein Auto mit Farbe beschmiert. Der schwarze Audi A6 Avant stand von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in der Straße "An der Kreuzwiese". Zu dieser Zeitspanne war ein Fenster des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite geöffnet. Unbekannte hatten nun Farbe durch die Öffnung im Innenraum sowie an der Außenseite verteilt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Polizeistation Oberursel sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

