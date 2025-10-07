PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmierereien am Bahnhof +++ Körperverletzung vor Supermarkt +++ Auto mit Farbe beschmiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmierereien am Bahnhof,

Neu-Anspach, Bahnhofstraße & An der Eisenbahn, festgestellt am Montag, 06.10.2025

(da)In Neu-Anspach wurden am Montag diverse fremdenfeindliche und rechtsextreme Schmierereien festgestellt. Zwischen 0 Uhr und 12 Uhr verschandelten die bislang unbekannten Täter die Eingangstür eines Imbisses am Bahnhof mit zwei blauen Hakenkreuzen. Am Nachmittag wurden dann weitere Schmierereien an einer Überführung an der Straße "An der Eisenbahn" entdeckt. Hier wurden ebenfalls blaue Hakenkreuze sowie fremdenfeindliche bzw. islamophobe Parolen angebracht. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Körperverletzung vor Supermarkt,

Usingen, Neuer Marktplatz, Montag. 06.10.2025, 11.40 Uhr

(da)Am Montagmittag wurde ein Mann vor einem Supermarkt in Usingen zusammengeschlagen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der 51-Jährige zunächst eine Diskussion mit drei Unbekannten im Kassenbereich des am Marktplatz gelegenen Supermarkts. Der Streit verlagerte sich demnach auf den davor befindlichen Parkplatz, wo das Trio den Mann zu Boden brachte und mehrfach auf ihn eintrat und einschlug. Als ein Unbeteiligter dazwischenging, liefen die Drei in Richtung Bahnhofstraße davon. Sie wurden später als männlich und mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Zwei von ihnen hatten dunkle, kurze Haare und waren etwa 1,80 Meter groß. Einer dieser beiden trug eine Zahnspange. Der Dritte hatte blonde kurze Haare und war 1,70 Meter groß. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Auto mit Farbe beschmiert,

Oberursel, Weißkirchen, An der Kreuzwiese, Freitag, 03.10.2025, 13 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 10 Uhr

(da)Am Wochenende wurde in Weißkirchen ein Auto mit Farbe beschmiert. Der schwarze Audi A6 Avant stand von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in der Straße "An der Kreuzwiese". Zu dieser Zeitspanne war ein Fenster des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite geöffnet. Unbekannte hatten nun Farbe durch die Öffnung im Innenraum sowie an der Außenseite verteilt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Polizeistation Oberursel sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:53

    POL-HG: Zeugensuche nach blutiger Auseinandersetzung +++ Tresor aus Mehrfamilienhaus entwendet

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Zeugensuche nach blutiger Auseinandersetzung, Kronberg, Berliner Platz, Sonntag, 05.10.2025, 0.50 Uhr (da)In Kronberg kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer blutigen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 0.50 Uhr entdeckten Passanten im Bereich des Bahnhofs einen jungen Mann mit Stichverletzungen im ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:11

    POL-HG: Wohnungseinbruch +++ Verkehrsunfallflucht

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1.Einbruch in Einfamilienhaus Bad Homburg, Pfarrer-Keutner-Straße, Freitag, 03.10.2025, 03:00 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 14:00 Uhr, (Sü) Zwischen Freitagmorgen, 03:00 Uhr und Samstagmittag, 14:00 Uhr, kam es in Bad Homburg zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:01

    POL-HG: Einbrüche +++ Verkehrsunfälle

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Homburg vor der Höhe, Stift-Tepl-Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 14:40 Uhr bis 17:10 Uhr, Am Donnerstag kam es in Bad Homburg vor der Höhe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem Haus, indem er die Terrassentür gewaltsam aufbrach. Aus dem Inneren entwendete dieser Bargeld und mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren