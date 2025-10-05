PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Pfarrer-Keutner-Straße,

Freitag, 03.10.2025, 03:00 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 14:00 Uhr,

(Sü) Zwischen Freitagmorgen, 03:00 Uhr und Samstagmittag, 14:00 Uhr, kam es in Bad Homburg zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Pfarrer-Keutner-Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume der Bewohner und entwendeten verschiedenen Schmuck. Anschließend entfernten sich die Kriminellen in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

   Präventionstipps der Polizei:
   - Fenster und Türen sichern: Verschließen Sie auch bei kurzer 
     Abwesenheit immer alle Türen und Fenster. Gekippte Fenster sind 
     für Einbrecher eine Einladung.
   - Beleuchtung nutzen: Verwenden Sie Zeitschaltuhren oder smarte 
     Lichtsysteme, um Anwesenheit zu simulieren. Außenbeleuchtung mit
     Bewegungsmeldern erhöht die Abschreckung.
   - Nachbarschaftshilfe: Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder
     verdächtige Personen in Ihrer Straße. Eine wachsame 
     Nachbarschaft ist oft der beste Schutz.
   - Keine Hinweise auf Abwesenheit: Lassen Sie den Briefkasten 
     regelmäßig leeren und vermeiden Sie Hinweise in sozialen 
     Netzwerken, wenn Sie verreist sind.
   - Technische Sicherungen: Mechanische Sicherungen an Fenstern und 
     Türen oder geprüfte Alarmanlagen erhöhen die Sicherheit 
     deutlich.

2.Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

61449 Steinbach (Taunus),

Im Wingertsgrund,

Donnerstag, 02.10.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 03.10.2025, 14:00 Uhr

(mr) Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag kam es in der Straße Im Wingertsgrund in Steinbach (Taunus) zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte stellte seinen PKW, einen blauen BMW, am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an seiner Wohnanschrift ordnungsgemäß ab. Als er am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er einen Unfallschaden an seinem rechten Fahrzeugheck fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
POK Süßbrich
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

