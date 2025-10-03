PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Verkehrsunfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg vor der Höhe, Stift-Tepl-Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 14:40 Uhr bis 17:10 Uhr,

Am Donnerstag kam es in Bad Homburg vor der Höhe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem Haus, indem er die Terrassentür gewaltsam aufbrach. Aus dem Inneren entwendete dieser Bargeld und mehrere Wertgegenstände. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg vor der Höhe, Sodener Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 12:05 Uhr bis 18:25 Uhr,

Am Donnerstag kam es in Bad Homburg vor der Höhe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem Haus, indem er die Balkontür gewaltsam aufbrach. Aus dem Inneren entwendete dieser Bargeld und ein Schmuckstück. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Oberursel (Taunus), Kurmainzer Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 19:41 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in Oberursel im Stadtteil Weißkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines Audi A3 beabsichtigte ihr Fahrzeug in der Kurmainzer Straße zu wenden. Zeitgleich versuchte der dahinterfahrende 21-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes den Audi zu überholen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug, wobei die Fahrzeugführern des wendenden Fahrzeugs leicht verletzt wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000,00 Euro.

Die herbeigerufene Polizeistreife stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des Mercedes gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem steht der Fahrzeugführer im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Nach einer erfolgten Blutentnahme konnte der Fahrer von der Dienststelle entlassen werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Freiherr-vom-Stein-Straße, 61267 Neu-Anspach, Donnerstag, 02.10.2025, 18:16 Uhr,

Am Donnerstagabend kam es in Neu-Anspach in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines 3er BMW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer und verletzte sich hierbei leicht. Die Mauer blieb unbeschädigt, jedoch entstand am BMW ein vierstelliger Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer erfolgten Blutentnahme konnte der Fahrer von der Dienststelle entlassen werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell