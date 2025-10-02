PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann nach Auseinandersetzung festgenommen +++ Raub auf Kiosk +++ Einbruch in Seniorenwohnanlage

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann nach Auseinandersetzung festgenommen, Steinbach, Eschborner Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 10.15 Uhr

(da)Am Donnerstagvormittag löste eine häusliche Auseinandersetzung einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 10.15 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe ein, wonach es in einer Wohnung in der Eschborner Straße zu einem Streit gekommen sei, bei dem ein 36-Jähriger Familienangehörige bedrohte. Da der Mann angeblich ein Messer in der Hand hielt, wurden mehrere Streifenwagen zur Örtlichkeit entsandt. Nach deren Eintreffen im Haus richtete der Mann seine Wut gegen die Einsatzkräfte und bewarf sie mit diversen Gegenständen. Schlussendlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann festzunehmen. Dabei kam auch das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) zum Einsatz. Der Beschuldigte wurde zunächst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt. Weitere Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

2. Raub auf Kiosk,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, Mittwoch, 01.10.2025, 22 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es in Ober-Eschbach zu einem Überfall auf einen Kiosk. Kurz vor 22 Uhr wollte der Betreiber des Geschäfts in der Ober-Eschbacher Straße gerade schließen, als sich zwei maskierte Männer Zutritt zum Verkaufsraum verschafften. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie den Verkäufer auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Außerdem bedienten sie sich an der Zigarettenauslage und stahlen diverse Tabakwaren. Die Beute verstauten sie in den Taschen ihrer Kleidung und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Täter trugen schwarze Sturmhauben, schwarze Kapuzenpullover und schwarze Hosen. Der eine war etwa 1,80 Meter groß, schätzungsweise 18 Jahre alt und von dünner Statur. Er führte die augenscheinliche Schusswaffe mit sich. Sein Komplize war etwa gleich alt und gleich groß, hatte eine kräftige Statur, dunkle Hautfarbe und trug eine braune Schirmmütze. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei übernommen. Mögliche Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

3. Einbruch in Seniorenwohnanlage,

Kronberg, Schönberg, Am Weißen Berg, Mittwoch, 01.10.2025, 22 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 0.40 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Seniorenwohnanlage in Kronberg eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Tür eines Büroraums auf und wurden im weiteren Verlauf von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestört. Dieser konnte noch einen etwa 20 bis 25 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit dunklem Teint beobachten, der aus einem Fenster in Richtung Wald flüchtete. Nach bisherigem Kenntnisstand konnten die Einbrecher keine Beute machen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Ihre Hinweise entgegen.

