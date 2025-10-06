PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugensuche nach blutiger Auseinandersetzung +++ Tresor aus Mehrfamilienhaus entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zeugensuche nach blutiger Auseinandersetzung, Kronberg, Berliner Platz, Sonntag, 05.10.2025, 0.50 Uhr

(da)In Kronberg kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer blutigen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 0.50 Uhr entdeckten Passanten im Bereich des Bahnhofs einen jungen Mann mit Stichverletzungen im Bauchbereich. Sie alarmierten umgehend Polizei und Rettungskräfte, die sich um den 18-Jährigen kümmerten. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor gab er an, im Bereich des Berliner Platzes in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Weitere Angaben zu der Tat oder den Verantwortlichen wollte er nicht machen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wenn Sie die Tat am Berliner Platz beobachtet haben oder sonst wie zu deren Aufklärung beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

Tresor aus Mehrfamilienhaus entwendet,

Bad Homburg, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, Donnerstag, 02.10.2025 bis Sonntag, 05.10.2025

(da)Diebe haben in den vergangenen Tagen in Bad Homburg einen Tresor gestohlen. Die bisher unbekannten Täter gelangten zwischen Donnerstagabend und Sonntagnacht auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Holzhäuser Straße. Über diesen verschafften sie sich Zugang zu den Wohnräumen, aus denen sie einen Tresor entwendeten. Auch diesen Tresor transportierten sie über den Balkon ins Freie und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sollten Sie den Einbruch mitbekommen haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

